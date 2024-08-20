بلينكن: نتنياهو وافق على مقترح الصفقة وعلى حماس أن توافق

وقال بلينكن في تصريحات صحافية من الدوحة، "كل يوم يمر تزيد معه المخاطر التي يتعرض لها الرهائن وتزداد معاناة أهل غزة بدون مساعدات أو دواء".

وأضاف "نحن متحدون مع قطر ومصر ونعمل بمختلف الطرق لكي لا يكون هناك تصعيد في قطاع غزة"، مشددا "نحن متحدون بعملنا مع الأطراف للتوصل لهذه الصفقة ومصر وقطر تتواصلان مع حماس مباشرة سعيا لإقرار الصفقة".

ولفت بلينكن الى أن "العالم يدعم خطة بايدن ومجلس الأمن أيضا ونسعى للحصول على موافقة كل الأطراف ونعمل على التفاصيل"، مضيفا "سمعنا موافقة نتنياهو على الصفقة وأتمنى أن توافق حماس عليها بدورها، ونعمل مع إسرائيل، وشركاؤنا المصريون والقطريون يعملون مع حماس سعيا لإقرار الاتفاق والتوافق على تفاصيله".

وتابع "نحن بحاجة لإنجاز الاتفاق وسنبذل كل جهدنا لإقرار هذه الصفقة"، مشيرا الى أن "الولايات المتحدة لا تقبل أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد لقطاع غزة، والاتفاق بشأن غزة سيصب في مصلحة إسرائيل وكل الأطراف المعنية".