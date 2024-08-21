لشركة أمريكية وإنتاج إسرائيلي.. أحداث 7 أكتوبر في مسلسل جديد من 4 حلقات

شركة "فوكس إنترتينمنت" المعروفة بإنتاجها التلفزيوني المتنوع وامتلاكها لمحطات عدة، بما في ذلك شبكة FoxNews الإخبارية الشهيرة، توصلت إلى اتفاق مع قناة Yes TV الإسرائيلية لإنتاج مسلسل درامي يتناول الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.المسلسل، الذي يحمل عنوان "يوم واحد في أكتوبر"، سيكون مكونًا من 4 حلقات.بحسب تقرير نشره موقع Ynet التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يشارك في بطولة المسلسل عدد من الممثلين الإسرائيليين، من بينهم "يوفال سيمو"، و"نعومي ليفوف"، وعارضة الأزياء "يائيل أبيكاسيس".المسلسل يعتبر أول إنتاج درامي يتناول الهجمات، وسيستعرض أربع قصص حقيقية وقعت أثناء الهجوم.سيمو سيقوم بدور "آفي جان"، أحد متطوعي منظمة "يونايتد هتسلاه"، والذي قاد مع زملائه جهود إنقاذ العشرات في الجنوب.ستلعب "يائيل أبيكاسيس" دور "سابين تاسا"، وهي شخصية فقدت شريكها السابق خلال الأحداث، بينما تجسد "نعومي ليفوف" دور "آية ميدان"، راكبة دراجات نجت من الهجمات. كما يتناول المسلسل قصة شابتين اختبأتا في حمام خلال مهرجان "نوفا" الموسيقي.ورغم الإعلان عن المشروع، لم تذكر شركة Fox Entertainment، التي ستتولى توزيع المسلسل عالميًا، أي تفاصيل عنه في موقعها الرسمي حتى الآن.