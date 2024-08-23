الأمم المتحدة: حرب غزة شردت 90 بالمئة من سكانها

وأوضحت أن "هذا الأمر يعود لأوامر الإخلاء الإسرائيلية المتتالية في غزة، بما في ذلك 12 أمرا أصدرته إسرائيل في آب فقط".كما بينت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنها "لم تتوقع أن تجد 90 بالمئة من سكان غزة يلجؤون إليها بحثا عن مكان إيواء، خلال الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة والتي اندلعت في 7 تشرين الاول الماضي".وأوضحت مديرة الاتصالات في الأونروا، جولييت توما في حديث مع موقع "المونيتور" إن "الوكالة حرصت على تقديم المساعدات لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة وأن أول شيء قامت به هو فتح ملاجئها لهم".وفي الأسابيع الأخيرة، وسعت إسرائيل هجومها ضد حماس في غزة إلى مناطق كانت تعتبرها قواتها العسكرية مناطق آمنة، ولكنها تقول الآن إن المسلحين يختبئون فيها، الأمر الذي يحصر الفلسطينيين في أجزاء أصغر وأصغر من القطاع.