الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انفجار بمنشأة تابعة للحرس الثوري في إيران
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-498387-638605130984648019.jpg
اغتيال أحد المطلوبين الكبار لـ"إسرائيل".. من هو "أبو شجاع"؟
الساحة الفلسطينية
2024-08-29 | 03:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,444 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس 29 أغسطس/ آب 2024، اغتيال 5 مقاومين فلسطينيين بينهم قائد كتيبة طولكرم الملقب بـ"أبو شجاع"، فيما واصلت القوات اجتياحها لمدينتي جنين وطولكرم لليوم الثاني على التوالي في عملية عسكرية "واسعة".
ويعتبر المقاوم الفلسطيني محمد جابر، قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس -الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي– وأحد مؤسسيها، والذي حاولت قوات الاحتلال اغتياله أكثر من مرة.
بيان قوات الاحتلال حول اغتيال أبو شجاع
وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال، أفيخاي أدرعي، على صفحته الرسمية بموقع X، إن أفراد من القوات الخاصة الإسرائيلية وبتوجيه من الشاباك، تمكنوا من اغتيال 5 مقاومين في مدينة طولكرم داخل مسجد، بعد اشتباك مسلح.
وتداول العديد من النشاط الفلسطينيين وبعض وسائل الإعلام المحلية صوراً لجثة الشهيد أبو شجاع.
وتتهم قوات الاحتلال أبو شجاع بالوقوف خلف العديد من العمليات، وتوجيه عملية إطلاق النار التي وقعت في شهر حزيران الماضي، والتي أدت إلى مقتل إسرائيلي.
وقال أفيخاي إن العملية أسفرت عن اعتقال مقاوم فلسطيني آخر، وإصابة جندي من الوحدة الخاصة بجروح طفيفة.
وكان المئات من قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من طائرات هليكوبتر ومسيرة وناقلات جند مدرعة قد بدأت الأربعاء بمداهمة مدينتي جنين وطولكرم ومناطق أخرى بالضفة الغربية المحتلة في عملية تعد أحد أكبر الهجمات في الضفة الغربية منذ شهور، في أعقاب سلسلة من المداهمات الأصغر خلال الأسابيع القليلة الماضية إذ سعت القوات الإسرائيلية إلى القضاء على مجموعات من المقاومة الفلسطينية.
من هو أبو شجاع؟
ولد أبو شجاع عام 1998 في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وينتمي لعائلة فلسطينية هجّرها الاحتلال من مدينة حيفا عام 1948، فترعرع بالمخيم بين أفراد عائلته وهو الأوسط بين 5 أشقاء.
درس أبو شجاع مراحله التعليمية الأولى بمخيم نور شمس، لكنه لم يتمكن من إكمال دراسته بسبب ظروف قاهرة.
بدأ مقاومة الاحتلال في وقت مبكر من حياته، وتعرض للاعتقال أول مرة وهو في الـ17 من عمره، ونجا من عدة محاولات لاغتياله أو اعتقاله، ويصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه شجاع وأحد المطلوبين الكبار لإسرائيل.
كان محمد جابر أبو شجاع أحد مؤسسي كتيبة طولكرم في مارس/آذار 2022 إلى جانب قائدها الأول سيف أبو لبدة ومجموعة من شباب مدينة طولكرم ومخيم عين شمس، فتولى قيادتها بعد استشهاد أبو لبدة في 2 أبريل/نيسان من العام نفسه.
وتحت قيادته توسعت الكتيبة فضمت إلى صفوفها مزيدا من الشباب المقاوم، حتى قُدر عدد عناصرها في سبتمبر/أيلول 2022 بحوالي 40 فردا مجهزين.
يصنف أبو شجاع من طرف الاحتلال الإسرائيلي بأنه "شخص زعزع الاستقرار بشمال الضفة الغربية"، كما يصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه شجاع وأنه أحد المطلوبين الكبار لإسرائيل.
وتعرض أبو شجاع للملاحقة من طرف الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تمنع إقامة التشكيلات العسكرية المسلحة غير النظامية، حيث حاولت في 26 يوليو/تموز 2024 محاولة اعتقاله من مستشفى ثابت الحكومي طولكرم، حيث كان يتعالج إثر إصابته في انفجار عبوة أثناء تصنيعها، إلا حشود من الفلسطينيين نفرت إلى المستشفى، وتمكنت من إخراج أبو شجاع.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
الساحة الفلسطينية
دوليات
اغتيال أحد المطلوبين الكبار لـ"إسرائيل"
من هو "أبو شجاع"
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عاكف نجم يقدم اعتذارا للشعب السعودي.. ما علاقة "حياة الماعز"؟
فن وثقافة
51.14%
09:42 | 2024-08-27
عاكف نجم يقدم اعتذارا للشعب السعودي.. ما علاقة "حياة الماعز"؟
09:42 | 2024-08-27
كم محافظة أعلنت تعطيل الدوام الرسمي حتى الان؟
محليات
17.91%
14:12 | 2024-08-28
كم محافظة أعلنت تعطيل الدوام الرسمي حتى الان؟
14:12 | 2024-08-28
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
محليات
16.6%
13:05 | 2024-08-28
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
13:05 | 2024-08-28
تحذير هام للعراقيين من سرقة أموالهم الكترونيا
محليات
14.35%
11:06 | 2024-08-28
تحذير هام للعراقيين من سرقة أموالهم الكترونيا
11:06 | 2024-08-28
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
Morning Live
اهمية التعليم الجامعي في المستقبل المهني - حلقة ٩٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-28
Morning Live
اهمية التعليم الجامعي في المستقبل المهني - حلقة ٩٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
Morning Live
اهمية التعليم الجامعي في المستقبل المهني - حلقة ٩٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-28
Morning Live
اهمية التعليم الجامعي في المستقبل المهني - حلقة ٩٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
لقطات
عندي رعاية يصير احصل منحة مدرسية؟ | الهوا الك 2024
17:00 | 2024-08-24
لقطات
عندي رعاية يصير احصل منحة مدرسية؟ | الهوا الك 2024
17:00 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اخترنا لك
محور نتساريم.. ماذا تعرف عنه ولماذا يسعى الجميع للسيطرة عليه؟
09:08 | 2024-08-27
واشنطن تكشف عن "تقدم" بمحادثات القاهرة بشأن غزة
15:50 | 2024-08-26
تطور جديد يخص "مفاوضات غزة" في القاهرة
15:21 | 2024-08-25
الأمم المتحدة: حرب غزة شردت 90 بالمئة من سكانها
13:53 | 2024-08-23
واشنطن تعلن: اتفاق وقف النار في غزة يلوح بالأفق
12:19 | 2024-08-22
لشركة أمريكية وإنتاج إسرائيلي.. أحداث 7 أكتوبر في مسلسل جديد من 4 حلقات
05:25 | 2024-08-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.