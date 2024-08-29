انفجار ضخم عند مدخل مخيم مدينة جنين

الى ذلك، أشار الموقع الى أن "قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات إلى مدينة طولكرم وتوسع عمليتها لتشمل المدينة ومخيمها".

ولفت الموقع الى أن "قوات الاحتلال تنتشر بشكل كامل داخل مدينة طولكرم وتحاصر المستشفيات وتقوم بمداهمات".