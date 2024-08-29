الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للعمليات بالضفة الغربية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، الى وقف فوري للعمليات في الضفة الغربية.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الأمين العام قلق من التدهور في الضفة الغربية ويدعو لوقف العمليات فورا".

وأضافت أن "العمليات الإسرائيلية بغزة أضرت بمقار تابعة لنا وأخرى تتبع لمنظمات إنسانية"، مشيرا الى أن "فرقُنا في غزة تعرضت الأسبوع الماضي لإطلاق النار وخسرنا مكاتبنا ومستودعاتنا".

وتابعت وكيلة غوتيريش "زملاؤنا ببرنامج الأغذية العالمي تعرضوا لإطلاق نار قبل يومين ونجوا بأعجوبة"، مضيفة "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تتحدى متطلبات القانون الإنساني الدولي".