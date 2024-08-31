في غزة.. العثور على جثث يُعتقد تعود لرهائن

قال "الجيش الإسرائيلي"، إنه عثر على عدد من الجثث في قطاع غزة، فيما ذكرت صحيفة هآرتس إن الجثث تعود إلى رهائن.

وذكر الجيش في بيان إن "القوات استعادت عدة جثث من قطاع غزة، ولا تزال القوات تعمل في الميدان وتقوم بعملية استخراج وتحديد هويات الجثث التي ستستغرق عدة ساعات".

وتابع "لذلك لم تسمح قوات الدفاع الإسرائيلية بنشر العديد من تفاصيل العملية".

الى ذلك، قالت صحيفة هآرتس إن "الجثث هي لرهائن"، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن العثور على 6 جثث.



