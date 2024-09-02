بايدن يعتزم تقديم "عرضه الأخير" بشأن غزة

ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين قولهما، إن "الرئيس الأمريكي قد يقدم العرض الأخير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في أقرب وقت هذا الأسبوع".

كما قالت الشبكة نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، إن "بايدن بحث اليوم مع فريقه تقديم عرض نهائي عبر وسطاء من مصر وقطر".



وسبق أن أعلن مسؤول بارز بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أيام، أن محادثات الهدنة بشأن قطاع غزة وصلت إلى نقطة تحول.