البيت الأبيض يكشف عن مشاورات لوقف إطلاق النار في غزة

كشف البيت الأبيض، الثلاثاء، عن مشاورات من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، فيما أكد أن أن التوصل لوقف إطلاق النار ممكن.

وقال البيت الأبيض، "نعمل على مقترح لتأمين الإفراج عن الرهائن المتبقين وتوفير المساعدات لغزة ووقف القتال".

وأضاف أن "بايدن منخرط بشكل شخصي في العمل مع فريقنا وقادة المنطقة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة"، كاشفا "نجري مشاورات مع قطر ومصر وإسرائيل من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة ولا إطار زمنيا لتحقيق ذلك".

ولفت البيت الأبيض "سمعنا على مدار اليومين الماضيين الكثير من إسرائيل ونواصل التشاور مع الوسطاء المصريين والقطريين"، مضيفا "لا نزال نعتقد أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ممكن والرئيس منخرط في ذلك بشكل شخصي".