الأمم المتحدة تعلن نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

وقالت اليونيسف، إن "أكثر من 500 فريق تم نشرهم في وسط غزة هذا الأسبوع، لإعطاء اللقاح للأطفال دون سن العاشرة".وأضافت أن "إسرائيل وحماس التزمتا بفترات توقف محدودة في القتال لتسهيل الحملة"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.وتأمل وكالات الأمم المتحدة الآن في توسيع الحملة لتشمل المناطق الأكثر تضررا في الشمال والجنوب من القطاع. وتأمل في تطعيم ما مجموعه 640 ألف طفل.وتم إطلاق الحملة بعد أن سجلت غزة أول حالة شلل أطفال منذ 25 عاما لصبي يبلغ من العمر 10 أشهر مصاب الآن بالشلل في ساقه.وحذر خبراء الصحة من تفشي الأمراض في القطاع، حيث نزحت الغالبية العظمى من السكان، غالبا مرات عدة، وحيث ينتشر الجوع على نطاق واسع.ويعيش مئات الآلاف في مخيمات خيام بائسة تفتقر إلى الخدمات العامة، إن وجدت.