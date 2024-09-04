واشنطن بشأن "مفاوضات غزة": معقدة ولا اتفاق دون تسوية

وقال المسؤول الأمريكي، إن "المفاوضات معقدة وتتمحور حول جوانب إنسانية ووقف إطلاق النار في غزة"، موضحا أنه "تم الاتفاق من قبل على نحو 90% من المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في غزة".وأضاف "لن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة دون التوصل لتسوية بشأن تبادل السجناء والرهائن"، مؤكدا أن "أولى مراحل الاتفاق المطروح تنص على سحب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان".وتابع المسؤول الأمريكي أن "المرحلة الأولى من مقترح الاتفاق لا تنص على سحب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل"، مضيفا أن "خلاف بين حماس وإسرائيل بشأن ممر فيلادلفيا وانسحاب القوات الإسرائيلية منه في مرحلة أولى، وهناك حاجة ملحة لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة خصوصا بعد ما حدث للرهائن الأسبوع الماضي".