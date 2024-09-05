البنتاغون تكشف عن خطة تتضمن قوات لحفظ السلام في غزة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، عن خطة تتضمن قوات لحفظ السلام في قطاع غزة.



وقالت البنتاغون، "نعمل من كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن قوات لحفظ السلام دون مشاركة القوات الأمريكية".



من جهته، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "المفاوضات لن تتطلب موافقة حركة حماس فحسب، بل مرونة من الجانب الإسرائيلي أيضا".

وكان مسؤول أمريكي رفيع، اعتبر، الخميس، أن المفاوضات بشأن قطاع غزة معقدة، مشيرا الى انه لا اتفاق دون تسوية بشأن الأسرى.