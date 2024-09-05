اشتباكات ودوي انفجارات في نابلس

وبحسب قناة "الجزيرة"، "وقعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال ودوي انفجارات في شارع السوق وسط نابلس شمالي الضفة الغربية".

كما أشارت إلى "وقوع اشتباكات عنيفة في حارة الجماسين بمخيم بلاطة شرقي نابلس".

الى ذلك، قالت "سرايا القدس- كتيبة جنين"، "في كمين لوحدة الهندسة فجرنا عبوتين معدتين سلفا في جيب عسكري وحققنا إصابات مؤكدة".