المجلس الوزاري الخليجي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وجاء في بيان للمجلس أنه "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والعمليات الإسرائيلية وإنهاء الحصار على قطاع غزة".

وأدان المجلس في ختام دورته الـ161 اليوم في الرياض- "استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً".

وأكد المجلس وفق البيان "وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها".