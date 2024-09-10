الصحة العالمية تعلن: لا يمكن لأي دواء أن يساعد الناس بغزة

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "الغارات القاتلة اليوم في خان يونس تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار".

وأضاف "يطلب من الناس في غزة مرارا وتكرارا التحرك ويتم قصف المناطق التي يفترض أنها آمنة".

وشدد غيبريسوس أنه "لا يمكن لأي لقاح أو دواء أن يساعد الناس بغزة إذا كانوا يقتلون ويعيشون ظروفا مروعة".