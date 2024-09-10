غارات "إسرائيلية" جنوب لبنان

في المقابل أعلن "الجيش الإسرائيلي" عن شن قصف بالمسيرات استهدف منصات صواريخ في أطلقت منها صواريخ الغربي اليوم، إضافة إلى قصف مبنى عسكري لحزب في الرشاف جنوبي .وأعلن "الجيش الإسرائيلي" رصد إطلاق 45 قذيفة من سعسع وميرون والجليل الغربي.