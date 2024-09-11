غزة.. حديث أممي عن انتهاكات للقانون الإنساني

ونقلت "رويترز"، عن غوتيريش، قوله "عدم المحاسبة على مقتل موظفينا وعمال الإغاثة في قطاع أمر غير مقبول".

وأضاف "هناك انتهاكات دراماتيكية للغاية للقانون الإنساني وغياب تام لحماية فعالة للمدنيين في غزة"، مشيرا الى أن "ما يحدث في قطاع غير مقبول على الإطلاق".

وسبق أن قال العام للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن المتحدة عرضت مراقبة أي وقف لإطلاق النار في وطالبت بإنهاء أسوأ حالة موت ودمار شهدها خلال فترة ولايته تزيد على 7 سنوات.