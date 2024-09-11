"الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها بغارات إسرائيلية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مقتل 6 من موظفيها في غارتين إسرائيليتين على مخيم النصيرات وسط .

وقالت "الأونروا"، إن "6 من موظفينا قتلوا في غارتين على النصيرات في غزة، وهي الحصيلة الأكبر في هجوم واحد".

الإعلامي الحكومي في أكد، في وقت سابق يوم الأربعاء، أن الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية بقصف مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات راح ضحيتها عشرات والجرحى بينهم موظفون في وكالة الغوث الدولية.