غوتيريش يكشف: طلبنا من واشنطن باتخاذ موقف أقوى تجاه إسرائيل

وقال غوتيريش بحسب "الجزيرة"، "طلبنا من واشنطن أن تتخذ موقفا أقوى تجاه إسرائيل لضمان نهاية الحرب".

وأضاف "يجب ممارسة ضغوط على المتحدة حتى تدفع إسرائيل لوقف الحرب".

وسبق أن قال العام للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، إن المتحدة عرضت مراقبة أي وقف لإطلاق النار في وطالبت بإنهاء أسوأ حالة موت ودمار شهدها خلال فترة ولايته تزيد على 7 سنوات.