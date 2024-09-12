أول تعليق أمريكي بعد ضربة قتلت موظفين بالأونروا

وقالت الوكالة إن ستة من موظفيها قتلوا بعد أن أصابت غارتان جويتان مدرسة في وسط الأربعاء.وكانت الوكالة قد قالت في منشور على إكس: "هذا هو أعلى عدد من بين موظفينا في حادث واحد، من بين مدير ملجأ الأونروا وآخرون ممن يقدمون المساعدة للنازحين".وكشف "الجيش الإسرائيلي"، الخميس، أسماء تسعة قال إنهم مسلحون من حركة (حماس) قتلوا في ضربتين جويتين على غزة، بعد أن قالت (الأونروا) إنهما أسفرتا عن مقتل ستة من موظفيها، وأفاد بأن ثلاثة من (حماس) موظفون في الأونروا.من جانبها قالت جولييت مديرة التواصل والإعلام في الأونروا، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية لم تطلب من الوكالة قائمة بأسماء الموظفين الذين قتلوا في الهجوم على المدرسة، في حين قال الإسرائيلي إنه قدم مثل هذا الطلب.وأشارت إلى أن "الأسماء ظهرت في بيان الإسرائيلي لم يسبق للسلطات الإسرائيلية أن أبلغتنا بها في مناسبات سابقة قبل اليوم".