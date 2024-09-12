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أول تعليق أمريكي بعد ضربة قتلت موظفين بالأونروا
الساحة الفلسطينية
2024-09-12 | 17:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,919 مشاهدة
قال
البيت
الأبيض، إنه على اتصال بالمسؤولين في "إسرائيل" للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضربة الإسرائيلية في
غزة
التي
قتلت موظفين بوكالة
الأمم
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت الوكالة إن ستة من موظفيها قتلوا بعد أن أصابت غارتان جويتان مدرسة في وسط
غزة
الأربعاء.
وكانت الوكالة قد قالت في منشور على إكس: "هذا هو أعلى عدد من
القتلى
بين موظفينا في حادث واحد،
وكان
من بين
القتلى
مدير ملجأ الأونروا وآخرون ممن يقدمون المساعدة للنازحين".
وكشف "الجيش الإسرائيلي"، الخميس، أسماء تسعة
رجال
قال إنهم مسلحون من حركة (حماس) قتلوا في ضربتين جويتين على غزة، بعد أن قالت (الأونروا) إنهما أسفرتا عن مقتل ستة من موظفيها، وأفاد بأن ثلاثة من
رجال
(حماس) موظفون في الأونروا.
من جانبها قالت جولييت
توما
مديرة التواصل والإعلام في الأونروا، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية لم تطلب من الوكالة قائمة بأسماء الموظفين الذين قتلوا في الهجوم على المدرسة، في حين قال
الجيش
الإسرائيلي إنه قدم مثل هذا الطلب.
وأشارت
توما
إلى أن "الأسماء
التي
ظهرت في بيان
الجيش
الإسرائيلي لم يسبق للسلطات الإسرائيلية أن أبلغتنا بها في مناسبات سابقة قبل اليوم".
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