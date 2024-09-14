بايدن يتحدث عن العمل لوقف إطلاق النار في غزة

وقال بايدن، "سنواصل العمل مع بريطانيا على اتفاق يوقف إطلاق النار في ويسمح بزيادة المساعدات والإفراج عن الرهائن".

وسبق أن كشفت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الرئيس جو قد يقدم "عرضه الأخير" بشأن قطاع .

وأعلن مسؤول بارز بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أيام، أن محادثات الهدنة بشأن قطاع وصلت إلى نقطة تحول.