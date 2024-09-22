الأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة: وصلت لمستوى غير مسبوق

وأضاف غوتيريش في كلمة له "أدنت سابقا هجمات حماس ونحن بحاجة لإدانة محاولة فرض عقاب جماعي على الفلسطيني".

وتواجه الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع، وذلك بعد اغتيال السياسي لحركة حماس هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب اللبناني شكر في ضربة "إسرائيلية" على الضاحية ل‍‍بيروت.