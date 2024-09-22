الاستخبارات "الإسرائيلية" تتحدث عن مصير السنوار.. هل تم اغتياله

وقالت القناة "14 العبرية"، إن "التقديرات الأمنية تشير إلى أنه أصيب ولم يُقتل"، لافتة إلى أن "التقييم يجري على خلفية "انقطاع الاتصال بالسنوار".

يشار الى أن "حماس" أعلنت، في آب الماضي، عن تعيين السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله في .