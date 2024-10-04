عام من حرب غزة.. خسائر إسرائيل وحماس بالأرقام

والخسائر التي مُني بها الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
*خسائر الجانب الفلسطيني
الخسائر البشرية في الجانب الفلسطيني حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسبما أعلنت السلطة الفلسطينية:
41788 قتيلا
96794 مصابا
60% من القتلى
والجرحى من النساء والأطفال وكبار السن
16 ألف طفل قُتل
11 ألف امرأة قُتلت
885 كادرا طبيا
173 صحفيا
3 قتلى من الدفاع المدني
710 رُضع
37 قضوا جراء المجاعة
1760 جثمانا لم يُستدل على هوية أصحابها
19 ألف طفل باتوا يتامى
6000 أسرة فقدت الأم
716 قتيلا في الضفة الغربية
من بينهم 160 طفلاً
10 سيدات
9 مسنين
5750 جريحا
وحسب الأمم المتحدة:
22500 مصاب في غزة
سيحتاجون إلى رعاية مدى الحياة
*الإصابات تتركز في الأطراف
-بتر
-تلف في النخاع الشوكي
-إصابات دماغية
-حروق شديدة
*خسائر قطاع التعليم
حسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، فإن تلك الخسائر تركزت في الآتي:
أكثر من 11 ألف طالب قُتلوا
17770 طالبا أصيبوا
529 موظفًا قُتلوا
3685 موظفا أصيبوا
129 موظفا في الضفة الغربية اعتقلوا
115 عالم واستاذة جامعة وباحث قُتلوا
461 منشأة تعليمية دُمرت في غزة
من بينها 35 مبنى جامعيًا
62 مدرسة دُمرت بالكامل
124 مدرسة تضررت بشدة
718 ألف طالب في غزة
حُرموا من التعليم
حسب وكالة الأونروا
85% من المباني المدرسية في غزة
قُصفت
70 بالمئة من مدارس الوكالة دُمرت بالكامل
*المقدسات الفلسطينية
825 مسجدا و3 كنائس دمرت بالكامل
*قطاع الصحة
17 مستشفى في غزة
تعمل من بين 36 مستشفى، حسب منظمة الصحة العالمية
حسب البيانات الرسمية الفلسطينية:
80 مركزا للرعاية الأولية بات خارج عن الخدمة
162 مؤسسة صحية اُستهدفت
131 سيارة اسعاف دُمرت أو تضررت
وحسب الأمم المتحدة، فإن
5 آلاف حالة إصابة بالسرطان بات علاجهم مُعطلا
155 ألف امرأة حامل ومرضعة في غزة
لم تحصلن على الرعاية قبل الولادة ولا بعدها
1.1 مليون طفل يواجهون خطر سوء التغذية
*الاعتقالات
حالات الاعتقال في غزة
غير مُحددة
أكثر من 11 ألفا بالضفة الغربية
740 طفلا
420 امرأة
108 صحفيين
8872 قرارا بالاعتقال الإداري
النزوح في غزة
حسب الأمم المتحدة
1.9 مليون شخص
مليون نازح يقيمون في 450 مركز إيواء
*أما فيما يخص الخسائر في الجانب الإسرائيلي
1677 قتيلا
18225 جريحا
من بين القتلى
40 إسرائيليا في الضفة الغربية
724 جنديا
346 قُتلوا في معارك في غزة
53 قتلوا قرب الحدود اللبنانية
من بين الجرحى
4480 جنديا
2293 جرحوا في معارك في غزة
285 في هجمات بالضفة الغربية
*الرهائن الإسرائيليون في غزة
101 رهينة
نصفهم يعتقد أنهم قُتلوا
*النزوح في إسرائيل
143 ألف نازح من غلاف غزة
68500 نازح من 43 بلدة في شمال إسرائيل
300 ألف جندي استدعوا للاحتياط
أكثر من 19 ألف صاروخ أُطلقت على إسرائيل
من بينها
أكثر من 9535 صاروخا من غزة
أكثر من 9000 صاروخ من لبنان وسوريا
120 صاروخا باليستيا و30 صاروخ كروز و170 مسيرة من إيران
200 صاروخ ومسيرة من اليمن
16594 مرة دوت صفارات الإنذار في 935 بلدة إسرائيلية