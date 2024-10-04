عام من حرب غزة.. خسائر إسرائيل وحماس بالأرقام

والخسائر التي مُني بها الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.*خسائر الجانب الفلسطينيالخسائر البشرية في الجانب الفلسطيني حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسبما أعلنت السلطة الفلسطينية:41788 قتيلا96794 مصابا60% من والجرحى من النساء والأطفال وكبار السن16 ألف طفل قُتل11 ألف امرأة قُتلت885 كادرا طبيا173 صحفيا3 قتلى من الدفاع المدني710 رُضع37 قضوا جراء المجاعة1760 جثمانا لم يُستدل على هوية أصحابها19 ألف طفل باتوا يتامى6000 أسرة فقدت الأم716 قتيلا في الضفة الغربيةمن بينهم 160 طفلاً10 سيدات9 مسنين5750 جريحاوحسب الأمم المتحدة:22500 مصاب في سيحتاجون إلى رعاية مدى الحياة*الإصابات تتركز في الأطراف-بتر-تلف في النخاع الشوكي-إصابات دماغية-حروق شديدة*خسائر قطاع التعليمحسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، فإن تلك الخسائر تركزت في الآتي:أكثر من 11 ألف طالب قُتلوا17770 طالبا أصيبوا529 موظفًا قُتلوا3685 موظفا أصيبوا129 موظفا في الضفة الغربية اعتقلوا115 عالم واستاذة جامعة وباحث قُتلوا461 منشأة تعليمية دُمرت فيمن بينها 35 مبنى جامعيًا62 مدرسة دُمرت بالكامل124 مدرسة تضررت بشدة718 ألف طالب في حُرموا من التعليمحسب وكالة الأونروا85% من المباني المدرسية في قُصفت70 بالمئة من مدارس الوكالة دُمرت بالكامل*المقدسات الفلسطينية825 مسجدا و3 كنائس دمرت بالكامل*قطاع الصحة17 مستشفى في تعمل من بين 36 مستشفى، حسب منظمة الصحة العالميةحسب البيانات الرسمية الفلسطينية:80 مركزا للرعاية الأولية بات خارج عن الخدمة162 مؤسسة صحية اُستهدفت131 سيارة اسعاف دُمرت أو تضررتوحسب الأمم المتحدة، فإن5 آلاف حالة إصابة بالسرطان بات علاجهم مُعطلا155 ألف امرأة حامل ومرضعة في لم تحصلن على الرعاية قبل الولادة ولا بعدها1.1 مليون طفل يواجهون خطر سوء التغذية*الاعتقالاتحالات الاعتقال في غير مُحددةأكثر من 11 ألفا بالضفة الغربية740 طفلا420 امرأة108 صحفيين8872 قرارا بالاعتقال الإداريالنزوح في حسب1.9 مليون شخصمليون نازح يقيمون في 450 مركز إيواء*أما فيما يخص الخسائر في الجانب الإسرائيلي1677 قتيلا18225 جريحامن بين40 إسرائيليا في الضفة الغربية724 جنديا346 قُتلوا في معارك في53 قتلوا قرب الحدود اللبنانيةمن بين الجرحى4480 جنديا2293 جرحوا في معارك في285 في هجمات بالضفة الغربية*الرهائن الإسرائيليون في101 رهينةنصفهم يعتقد أنهم قُتلوا*النزوح في إسرائيل143 ألف نازح من غلاف68500 نازح من 43 بلدة في شمال إسرائيل300 ألف جندي استدعوا للاحتياطأكثر من 19 ألف صاروخ أُطلقت على إسرائيلمن بينهاأكثر من 9535 صاروخا منأكثر من 9000 صاروخ من لبنان وسوريا120 صاروخا باليستيا و30 صاروخ كروز و170 مسيرة من إيران200 صاروخ ومسيرة من اليمن16594 مرة دوت صفارات الإنذار في 935 بلدة إسرائيلية