Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لبنان.. حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" خلال 24 ساعة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عام من حرب غزة.. خسائر إسرائيل وحماس بالأرقام

الساحة الفلسطينية

2024-10-04 | 06:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عام من حرب غزة.. خسائر إسرائيل وحماس بالأرقام
1,111 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

مضى عام من الحرب في قطاع غزة، مُخلفا خسائر بشرية ومادية هائلة تخطت جغرافيا غزة إلى مناطق ودول عدة في المنطقة.

والخسائر التي مُني بها الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


*خسائر الجانب الفلسطيني

الخسائر البشرية في الجانب الفلسطيني حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسبما أعلنت السلطة الفلسطينية:

41788 قتيلا
96794 مصابا
60% من القتلى والجرحى من النساء والأطفال وكبار السن
16 ألف طفل قُتل
11 ألف امرأة قُتلت
885 كادرا طبيا
173 صحفيا
3 قتلى من الدفاع المدني
710 رُضع
37 قضوا جراء المجاعة
1760 جثمانا لم يُستدل على هوية أصحابها
19 ألف طفل باتوا يتامى
6000 أسرة فقدت الأم
716 قتيلا في الضفة الغربية
من بينهم 160 طفلاً

10 سيدات

9 مسنين

5750 جريحا

وحسب الأمم المتحدة:

22500 مصاب في غزة سيحتاجون إلى رعاية مدى الحياة

*الإصابات تتركز في الأطراف

-بتر
-تلف في النخاع الشوكي
-إصابات دماغية
-حروق شديدة

*خسائر قطاع التعليم
حسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، فإن تلك الخسائر تركزت في الآتي:

أكثر من 11 ألف طالب قُتلوا
17770 طالبا أصيبوا
529 موظفًا قُتلوا
3685 موظفا أصيبوا
129 موظفا في الضفة الغربية اعتقلوا
115 عالم واستاذة جامعة وباحث قُتلوا
461 منشأة تعليمية دُمرت في غزة
من بينها 35 مبنى جامعيًا
62 مدرسة دُمرت بالكامل
124 مدرسة تضررت بشدة
718 ألف طالب في غزة حُرموا من التعليم
حسب وكالة الأونروا

85% من المباني المدرسية في غزة قُصفت
70 بالمئة من مدارس الوكالة دُمرت بالكامل

*المقدسات الفلسطينية
825 مسجدا و3 كنائس دمرت بالكامل

*قطاع الصحة
17 مستشفى في غزة تعمل من بين 36 مستشفى، حسب منظمة الصحة العالمية
حسب البيانات الرسمية الفلسطينية:

80 مركزا للرعاية الأولية بات خارج عن الخدمة
162 مؤسسة صحية اُستهدفت
131 سيارة اسعاف دُمرت أو تضررت
وحسب الأمم المتحدة، فإن

5 آلاف حالة إصابة بالسرطان بات علاجهم مُعطلا
155 ألف امرأة حامل ومرضعة في غزة لم تحصلن على الرعاية قبل الولادة ولا بعدها
1.1 مليون طفل يواجهون خطر سوء التغذية

*الاعتقالات
حالات الاعتقال في غزة غير مُحددة
أكثر من 11 ألفا بالضفة الغربية
740 طفلا
420 امرأة
108 صحفيين
8872 قرارا بالاعتقال الإداري
النزوح في غزة حسب الأمم المتحدة
1.9 مليون شخص
مليون نازح يقيمون في 450 مركز إيواء

*أما فيما يخص الخسائر في الجانب الإسرائيلي
1677 قتيلا
18225 جريحا
من بين القتلى

40 إسرائيليا في الضفة الغربية
724 جنديا
346 قُتلوا في معارك في غزة
53 قتلوا قرب الحدود اللبنانية
من بين الجرحى

4480 جنديا
2293 جرحوا في معارك في غزة
285 في هجمات بالضفة الغربية

*الرهائن الإسرائيليون في غزة
101 رهينة
نصفهم يعتقد أنهم قُتلوا

*النزوح في إسرائيل
143 ألف نازح من غلاف غزة
68500 نازح من 43 بلدة في شمال إسرائيل
300 ألف جندي استدعوا للاحتياط
أكثر من 19 ألف صاروخ أُطلقت على إسرائيل
من بينها

أكثر من 9535 صاروخا من غزة
أكثر من 9000 صاروخ من لبنان وسوريا
120 صاروخا باليستيا و30 صاروخ كروز و170 مسيرة من إيران
200 صاروخ ومسيرة من اليمن
16594 مرة دوت صفارات الإنذار في 935 بلدة إسرائيلية
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب 

الساحة الفلسطينية

دوليات

عام من حرب غزة

خسائر إسرائيل وحماس بالأرقام

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
التوترات الاقليمية وموقف العراق - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-03
Play
التوترات الاقليمية وموقف العراق - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-03
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان رفد صلاح - الحلقة ٢٥ | season 3
15:30 | 2024-10-03
Play
الفنان رفد صلاح - الحلقة ٢٥ | season 3
15:30 | 2024-10-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-03
Play
العراق في دقيقة 03-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-03
Play
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-03
Morning Live
Play
Morning Live
التغيرات الهرمونية في مرحلة منتصف العمر عند النساء - حلقة ١٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-03
Play
التغيرات الهرمونية في مرحلة منتصف العمر عند النساء - حلقة ١٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين بيجي - الحلقة ١٢٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-03
Play
صلاح الدين بيجي - الحلقة ١٢٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 3-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-03
Play
آدم وحواء 3-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-03
بعد التحري
Play
بعد التحري
المنافذ الحدودية...شبهات الفساد تبتلع ثروات العراق - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-02
Play
المنافذ الحدودية...شبهات الفساد تبتلع ثروات العراق - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-02
من الأخير
Play
من الأخير
الشرق الاوسط يعقر ناقة الحرب - حلقة ١٢ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-02
Play
الشرق الاوسط يعقر ناقة الحرب - حلقة ١٢ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق نون 2-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-02
Play
سباق نون 2-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-02
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
التوترات الاقليمية وموقف العراق - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-03
Play
التوترات الاقليمية وموقف العراق - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-03
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان رفد صلاح - الحلقة ٢٥ | season 3
15:30 | 2024-10-03
Play
الفنان رفد صلاح - الحلقة ٢٥ | season 3
15:30 | 2024-10-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-03
Play
العراق في دقيقة 03-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-03
Play
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-03
Morning Live
Play
Morning Live
التغيرات الهرمونية في مرحلة منتصف العمر عند النساء - حلقة ١٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-03
Play
التغيرات الهرمونية في مرحلة منتصف العمر عند النساء - حلقة ١٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين بيجي - الحلقة ١٢٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-03
Play
صلاح الدين بيجي - الحلقة ١٢٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 3-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-03
Play
آدم وحواء 3-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-03
بعد التحري
Play
بعد التحري
المنافذ الحدودية...شبهات الفساد تبتلع ثروات العراق - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-02
Play
المنافذ الحدودية...شبهات الفساد تبتلع ثروات العراق - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-02
من الأخير
Play
من الأخير
الشرق الاوسط يعقر ناقة الحرب - حلقة ١٢ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-02
Play
الشرق الاوسط يعقر ناقة الحرب - حلقة ١٢ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق نون 2-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-02
Play
سباق نون 2-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-02
اخترنا لك
الاستخبارات "الإسرائيلية" تتحدث عن مصير السنوار.. هل تم اغتياله
16:20 | 2024-09-22
الأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة: وصلت لمستوى غير مسبوق
11:54 | 2024-09-22
بايدن يتحدث عن العمل لوقف إطلاق النار في غزة
17:39 | 2024-09-14
السنوار يوجه رسالة للسيد حسن نصر الله
04:00 | 2024-09-13
أول تعليق أمريكي بعد ضربة قتلت موظفين بالأونروا
17:10 | 2024-09-12
غوتيريش يكشف: طلبنا من واشنطن باتخاذ موقف أقوى تجاه إسرائيل
16:36 | 2024-09-12
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.