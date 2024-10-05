غزة.. الكشف عن عدد المساجد التي دُمرت بالقصف الإسرائيلي

وذكر بيان للوزارة، ان "الجيش الإسرائيلي دمر 814 مسجدا تدميرا كاملا من أصل 1245 أي ما يعادل 79% من عدد المساجد في القطاع، كما وتضرر 148 مسجدً بأضرار جزئية بليغة، وألحق خسائر فادحة بالمقدرات الدينية في القطاع خلال سنة كاملة من حرب الإبادة على غزة، إذ بلغ إجمالي تكلفة الخسائر والأضرار التي تعرضت لها نحو 350 مليون دولار حتى صدور هذا البيان".وأضاف أن "القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير 3 كنائس تدميرا كليا جميعها موجودة في غزةـ إلى جانب استهداف واستهدف 19 مقبرة من إجمالي عدد المقابر البالغة 60، حيث دمر 8 مقابر تدميرا كليا، و 11 مقبرة دمرت جزئيا، فضلا عن نبش القبور وسرقة الآلاف من جثامين الأموات ، والتمثيل بها بعد قتلهم بطرائق همجية وحشية".وأشار الى ان "المقرات الإدارية والتعليمية التابعة للأوقاف لم تسلم من البطش الإسرائيلي، فطال الاستهداف 11 مقرا إداريا وتعليميا بما نسبته 79% من إجمالي عدد المقرات الموجودة في قطاع البالغة 14 مقرا، حيث دمر 9 مقرات تدميرا كليا على رأسها المقر الرئيس للوزارة، ومقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لها، ومديرية أوقاف خانيونس، ومركز الآثار والمخطوطات، ومدرسة الأوقاف الشرعية للبنين، وكلية الدعوة الإسلامية "فرع الشمال"، وفقا للبيان".بالإضافة إلى ذلك دمرت آلة الحرب الإسرائيلية 9 مركبات تابعة للوزارة، منها 6 مركبات دمرت كليا، و3 أصيبت بأضرار بالغة. فيما بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا من موظفي وزارة الأوقاف، ودعاتها وأئمتها 238 قتيلا، في حين وصل عدد المعتقلين من موظفيها 19 معتقلا، وفق البيان.