نتنياهو يكشف: متى ستنتهي الحرب؟

وذكر خلال اجتماع لكومة الاحتلال بمناسبة الذكرى السنوية لأحداث 7 أكتوبر 2023، إنه "اجتماع حداد خاص".وأضاف نتنياهو أنه يكرر ما قاله في مقر وزارة والجيش الإسرائيلي بعد هجوم "طوفان الأقصى": "نحن في حرب، لسنا في عملية عسكرية، ولا في جولات قتالية، وإنما في حرب..".وتابع: "منذ ذلك اليوم نحن نحارب، وهذه حرب على وجودنا، حرب القيامة، هكذا أطلب تسميتها بشكل رسمي".واعتبر نتنياهو أنه "سينهي الحرب عندما تستكمل جميع الغايات التي تم تحديدها: على حكم حماس، إعادة الأسرى إلى الديار، القتلى والأحياء على حد سواء، إحباط أي تهديد مستقبلي من غزة على إسرائيل، وإعادة سكان الجنوب والشمال إلى بيوتهم"، وفق قوله.كما اعترف بأن "طوفان الأقصى كان الهجوم الأشد على الشعب اليهودي منذ المحرقة".