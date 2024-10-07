بايدن "حزين" لفقدان الأرواح البريئة في غزة

عبر الأمريكي جو بايدن، الاثنين، عن حزنه العميق جراء فقدان الأرواح البريئة في .

وقال إن "الرئيس ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أكدا في اتصال التزامهما بتحقيق اتفاق بغزة لإعادة المحتجزين وتخفيف معاناة الفلسطينيين".

وأضاف أن "بايدن أكد التزامه بأمن وحقها في الوجود".



كما أفاد بأن بايدن "أعرب عن حزنه العميق لفقدان الأرواح البريئة في والمعاناة المستمرة للمدنيين الفلسطينيين".