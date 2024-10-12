"اليونيفيل" ترفض مغادرة مواقعها على حدود لبنان

وقال تينينتي لوكالة "فرانس برس": "طلبت منا القوات الإسرائيلية مغادرة مواقعنا على طول الخط الأزرق (خط الانسحاب المؤقت الذي أنشأته عام 2000 لغرض تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان).وأضاف: "تقرر بالإجماع أن نبقى في المواقع لأن علم يجب أن يرفرف في هذه المنطقة".