غارات إسرائيلية تطال مناطق متفرقة في لبنان

وبحسب موقع RT عربي، فإن الإسرائيلي نفذ بعد ظهر اليوم، غارات عدة على مناطق مختلفة في لبنان، شملت بلدات "الخيام، ياطر، رشاف، تول، القليلة، حانويه قانا، سرعين وعدوس وعلى منزل في بلدة علي النهري في البقاع شرقي لبنان".وأضاف، ان "غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة صديقين وطالت منزلا مع ورود أنباء عن وقوع إصابات، و3 غارات على بلدة دير انطار جنوبي لبنان".وشن الاسرائيلي، غارات على "بلدة مشغرة في البقاع شرقي لبنان، بلدة الريحان ومنطقة المحمودية جنوبي البلاد، وغارة أخرى استهدفت قرية ماسا في قضاء زحلة بالبقاع شرقي لبنان".وتم تنفيذ غارات ايضاً على "بلدة كفررمان ومحيط بلدة البازورية في منطقة صور، وبلدة قلية بالبقاع الغربي، بالإضافة إلى غارة إسرائيلية على التلال المحيطة ببلدة عرسال في البقاع، وغارة اخرى على محيط بلدة دير عامص في منطقة صور جنوبي لبنان".