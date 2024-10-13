غزة.. عشرات الضحايا بقصف "إسرائيلي" استهدف مدرسة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نون النسوة
من
11:00 PM
الى
12:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حزب الله يعلن اختراق رادارات "إسرائيلية" بمسيّرات نوعية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-503081-638644515211821178.jpg
غزة.. عشرات الضحايا بقصف "إسرائيلي" استهدف مدرسة
الساحة الفلسطينية
2024-10-13 | 17:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,206 مشاهدة
أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، باستشهاد 22 شخصا على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف مدرسة "المفتي" التي تؤوي نازحين
شمال
مخيم
النصيرات وسط القطاع.
وقال
المكتب
الإعلامي الحكومي في
غزة
ببيان: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية جديدة حيث قصف مدرسة المُفتي للنازحين في
مخيم
النصيرات راح ضحيتها 22 شهيدا بينهم 15 طفلا وامرأة إضافة إلى 80 إصابة".
وأضاف: "جيش الاحتلال كان على علم بأن مدرسة المُفتي تضم آلاف النازحين الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية، وقام بقصف المدرسة رغم أنها في منطقة لم يصنفها الاحتلال بأنها منطقة قتال".
وأكد
المكتب
أن "هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي إلى 191 مركزا للنزوح والإيواء"،
مشيرا
الى أن "هذه المراكز تضم مئات آلاف النازحين المشردين بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
حصيلة قصف "إسرائيلي" لمخيم في غزة
16:09 | 2024-10-05
غزة.. الكشف عن عدد المساجد التي دُمرت بالقصف الإسرائيلي
08:39 | 2024-10-05
قصف "إسرائيلي" يستهدف مدرسة تضم نازحين في غزة
18:51 | 2024-10-01
أكثر من 100 شهيد خلال صلاة الفجر بقصف اسرائيلي.. تفاصيل مذبحة "مروعة" بغزة (فيديو)
04:35 | 2024-08-10
الساحة الفلسطينية
دوليات
غزة
قصف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية.. المنتخب الأردني يتلقى صفعة جديدة
رياضة
53.74%
03:47 | 2024-10-12
بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية.. المنتخب الأردني يتلقى صفعة جديدة
03:47 | 2024-10-12
توجيه حكومي بشأن الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار
محليات
16.1%
09:46 | 2024-10-12
توجيه حكومي بشأن الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار
09:46 | 2024-10-12
البيئة توجه تحذيرا لأهالي بغداد
محليات
15.63%
06:55 | 2024-10-12
البيئة توجه تحذيرا لأهالي بغداد
06:55 | 2024-10-12
الدفاع والخارجية تطلقان دعوة للمواطنين مقابل "مكافأة مالية"
سياسة
14.53%
02:10 | 2024-10-13
الدفاع والخارجية تطلقان دعوة للمواطنين مقابل "مكافأة مالية"
02:10 | 2024-10-13
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
عراقجي في بغداد.. الحرب من أجل السلم - حلقة ١٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-13
من الأخير
عراقجي في بغداد.. الحرب من أجل السلم - حلقة ١٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-13
العراق في دقيقة
13-10-2024 | 2024
13:32 | 2024-10-13
العراق في دقيقة
13-10-2024 | 2024
13:32 | 2024-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-13
Morning Live
التأخر في الزواج وتأثيراته النفسية والاجتماعية - حلقة ١٣١ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-13
Morning Live
التأخر في الزواج وتأثيراته النفسية والاجتماعية - حلقة ١٣١ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-13
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٢٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-13
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٢٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-13
عشرين
مع اشتداد الصراعات.. كيف سيحمي العراق سيادته؟ - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
16:00 | 2024-10-12
عشرين
مع اشتداد الصراعات.. كيف سيحمي العراق سيادته؟ - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
16:00 | 2024-10-12
رحال
النعمانية والبتار والشحيميه - الحلقة ١٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-12
رحال
النعمانية والبتار والشحيميه - الحلقة ١٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-12
Biotic
الغذاء والحالة النفسية , التعامل مع الآلام المزمنة والعلاج الطبيعي - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-11
Biotic
الغذاء والحالة النفسية , التعامل مع الآلام المزمنة والعلاج الطبيعي - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-11
فن نيوز
دخول آيتن عامر الى الفن - حلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-11
فن نيوز
دخول آيتن عامر الى الفن - حلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-11
الأكثر مشاهدة
من الأخير
عراقجي في بغداد.. الحرب من أجل السلم - حلقة ١٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-13
من الأخير
عراقجي في بغداد.. الحرب من أجل السلم - حلقة ١٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-13
العراق في دقيقة
13-10-2024 | 2024
13:32 | 2024-10-13
العراق في دقيقة
13-10-2024 | 2024
13:32 | 2024-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-13
Morning Live
التأخر في الزواج وتأثيراته النفسية والاجتماعية - حلقة ١٣١ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-13
Morning Live
التأخر في الزواج وتأثيراته النفسية والاجتماعية - حلقة ١٣١ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-13
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٢٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-13
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٢٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-13
عشرين
مع اشتداد الصراعات.. كيف سيحمي العراق سيادته؟ - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
16:00 | 2024-10-12
عشرين
مع اشتداد الصراعات.. كيف سيحمي العراق سيادته؟ - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
16:00 | 2024-10-12
رحال
النعمانية والبتار والشحيميه - الحلقة ١٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-12
رحال
النعمانية والبتار والشحيميه - الحلقة ١٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-12
Biotic
الغذاء والحالة النفسية , التعامل مع الآلام المزمنة والعلاج الطبيعي - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-11
Biotic
الغذاء والحالة النفسية , التعامل مع الآلام المزمنة والعلاج الطبيعي - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-11
فن نيوز
دخول آيتن عامر الى الفن - حلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-11
فن نيوز
دخول آيتن عامر الى الفن - حلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-11
اخترنا لك
غارات إسرائيلية تطال مناطق متفرقة في لبنان
09:54 | 2024-10-13
"اليونيفيل" ترفض مغادرة مواقعها على حدود لبنان
10:23 | 2024-10-12
أمين عام الأمم المتحدة: نحن على حافة حرب واسعة
12:29 | 2024-10-08
بايدن "حزين" لفقدان الأرواح البريئة في غزة
12:36 | 2024-10-07
نتنياهو يكشف: متى ستنتهي الحرب؟
11:57 | 2024-10-07
تعليق أمريكي جديد يخص وقف اطلاق النار في غزة
12:19 | 2024-10-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.