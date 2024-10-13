غزة.. عشرات الضحايا بقصف "إسرائيلي" استهدف مدرسة

وقال الإعلامي الحكومي في ببيان: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية جديدة حيث قصف مدرسة المُفتي للنازحين في النصيرات راح ضحيتها 22 شهيدا بينهم 15 طفلا وامرأة إضافة إلى 80 إصابة".وأضاف: "جيش الاحتلال كان على علم بأن مدرسة المُفتي تضم آلاف النازحين الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية، وقام بقصف المدرسة رغم أنها في منطقة لم يصنفها الاحتلال بأنها منطقة قتال".وأكد أن "هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي إلى 191 مركزا للنزوح والإيواء"، الى أن "هذه المراكز تضم مئات آلاف النازحين المشردين بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".