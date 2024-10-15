قصف مدفعي "إسرائيلي" يستهدف شمال غزة

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بيت لاهيا شمال قطاع غزة".من ناحية أخرى، ذكرت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" أن "صفارات الإنذار دوت قبل قليل في نيريم بغلاف القطاع".وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.