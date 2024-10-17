أول تعليق لواشنطن بعد اغتيال السنوار

وقال في البنتاغون، "وزير الدفاع الأمريكي أبلغ خلال اجتماع للنيتو باحتمال مقتل السنوار".

وأضاف أن "الإسرائيليين أبلغوا مسؤولي البنتاغون احتمال مقتل السنوار وأرسلوا لهم صورا"، مشددا "ننتظر من آخر المستجدات بشأن احتمال مقتل السنوار".

وكانت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أفادت، اليوم الخميس، بأن القوات "الإسرائيلية" اغتالت زعيم حماس السنوار في رفح.