تفاصيل جديدة تخص اغتيال السنوار

كشفت إذاعة " الإسرائيلي"، الخميس، عن تفاصيل جديدة تخص اغتيال زعيم حماس السنوار.

وقال الإذاعة، إن "السنوار قتل أمس ولم تكتشف جثته إلا بعد تمشيط المنطقة اليوم".

بدوره قال متحدث باسم "الإسرائيلي"، "لم نكن نعرف قبل تبادل إطلاق أن السنوار في المبنى".

الى ذلك، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن "إسرائيلي"، قوله، إن "القوات التي قتلت مسلحين يعتقد أن بينهم السنوار قوات مشاة وليست قوات خاصة".

وكانت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أفادت، اليوم الخميس، بأن القوات "الإسرائيلية" اغتالت زعيم حماس يحيى السنوار في رفح.

وأكد عبد السلام هنية النجل الأكبر لرئيس حماس السابق هنية، عبر تدوينة مساء اليوم الخميس، اغتيال الرئيس الحالي للحركة السنوار في رفح.