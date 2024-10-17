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نتنياهو يعلن اغتيال يحيى السنوار
الساحة الفلسطينية
2024-10-17 | 13:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
4,646 مشاهدة
أعلن
رئيس الوزراء
"الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الخميس، اغتيال زعيم
حركة
حماس يحيى السنوار.
وقال نتنياهو في
كلمة
له، "تمت تصفية السنوار لكن المهمة لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".
وأضاف "إلى من يحتجزون المختطفين نقول حرروهم وسندعكم تعيشون"،
مشيرا
الى أن "حماس لن
تحكم
غزة
بعد الآن".
واعتبر أن "الشرق
الأوسط
لديه فرصة الآن لوقف محور الشر وإحلال السلام والازدهار"، مشددا بالقول "سنواصل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن".
وكانت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أفادت، اليوم الخميس، بأن القوات "الإسرائيلية" اغتالت زعيم
حركة
حماس يحيى السنوار في رفح.
>>
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