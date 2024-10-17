نتنياهو يعلن اغتيال يحيى السنوار

أعلن "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الخميس، اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.

​

وقال نتنياهو في له، "تمت تصفية السنوار لكن المهمة لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".

وأضاف "إلى من يحتجزون المختطفين نقول حرروهم وسندعكم تعيشون"، الى أن "حماس لن بعد الآن".

واعتبر أن "الشرق لديه فرصة الآن لوقف محور الشر وإحلال السلام والازدهار"، مشددا بالقول "سنواصل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن".

وكانت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أفادت، اليوم الخميس، بأن القوات "الإسرائيلية" اغتالت زعيم حماس يحيى السنوار في رفح.