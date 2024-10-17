بايدن يعلق على اغتيال السنوار

وقال بايدن في له، "مقتل السنوار يمثل يوما جيدا لإسرائيل والولايات والعالم".

وأضاف "سأتحدث مع نتنياهو قريبا لبحث إعادة الرهائن وإنهاء الحرب"، الى أن "الفرصة سانحة الآن لليوم التالي في دون سيطرة حماس على السلطة".

وأعلن "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الخميس، اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.



وكانت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أفادت، اليوم الخميس، بأن القوات "الإسرائيلية" اغتالت السنوار في رفح.