حديث أمريكي بعد اغتيال السنوار: إعادة المختطفين ووقف إطلاق النار

وشددت الخارجية الأمريكية، أن "الوزير بلينكن أجرى اليوم اتصالات مع نظرائه وشركاء الولايات في المنطقة لإنهاء الحرب".

وأضافت أن "السنوار كان المسؤول عن عملية ٧ أكتوبر وما تبعها من حرب قتلت عشرات الآلاف من المدنيين"، معتبرة أن "مقتل السنوار يفتح فرصة جديدة لإنهاء الحرب لأنه كان يرفض التفاوض على مدى الأسابيع الماضية".





وتابعت الخارجية الأمريكية، "ما نسعى له أن يتمكن الفلسطينيون في غزة من إعادة بناء مساكنهم بعيدا عن الحرب وعن قبضة حماس".

وأعلن "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الخميس، اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.

وكانت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أفادت، اليوم الخميس، بأن القوات "الإسرائيلية" اغتالت السنوار في رفح.