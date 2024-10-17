واشنطن بشأن غزة: نود أن نرى وقفا لإطلاق النار

قالت الأمريكية، إنها تود أن ترى وقفا لإطلاق في بأسرع وقت ممكن.

واعتبرت البنتاغون، أن "مقتل السنوار يمثل فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق في والإفراج عن جميع الرهائن".

وأضافت "لم نكن ضالعين في العملية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل السنوار".

وأعلن "الإسرائيلي" نتنياهو، الخميس، اغتيال زعيم حماس السنوار.

وكانت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أفادت، الخميس، بأن القوات "الإسرائيلية" اغتالت السنوار في رفح.