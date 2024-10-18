حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة

وقالت الوزارة في بيان، إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجزرة ضد العائلات في قطاع وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و 300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضافت "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,500 و 99,546 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة .