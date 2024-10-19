عشرات الضحايا بغارات على منازل سكنية في غزة

شهد قطاع غزة، مساء اليوم السبت، سقوط عشرات الضحايا بغارات "إسرائيلية" على منازل سكنية.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "22 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في غارات إسرائيلية على منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

وأضافت أن "غارات إسرائيلية عنيفة دمرت حيا سكنيا في بيت لاهيا".

الى ذلك، قالت مصادر طبية في غزة، "استشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا".