غزة.. حصيلة ضحايا مجزرة "مروعة" في بيت لاهيا

أعلن في غزة، مساء السبت، حصيلة ضحايا مجزرة مروعة في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقال الإعلام الحكومي، إن "73 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في مجزرة مروعة بمشروع بيت لاهيا".

وشهد قطاع غزة، مساء اليوم السبت، سقوط عشرات الضحايا بغارات "إسرائيلية" على منازل سكنية، فيما قالت وسائل إعلام دولية، إن 22 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في حصيلة أولية.