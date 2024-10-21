غزة.. "الجيش الإسرائيلي" يحرق المستشفى الإندونيسي

وذكرت، أن "الجيش الإسرائيلي" أحرق الطابقين الثالث والرابع من الإندونيسي بعد إحراق المدارس في محيط المستشفى وإفراغها من النازحين شمال القطاع.وأشارت هذه الوسائل الإعلامية، إلى أن قوات "الجيش" قامت أيضا باعتقال عدد من النازحين.