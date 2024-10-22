أكثر من مليون "إسرائيلي" يدخلون الملاجئ

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "أكثر من مليون إسرائيلي من الحدود الشمالية وحتى جنوب دخلوا الملاجئ، بعد دوي صفارات الإنذار من رأس الناقورة إلى عكا وضواحيها وفي وخليجها، وذلك خوفا من تسلل مسيّرات من لبنان".

من جانبها، قالت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، إن "صفارات الإنذار دوت في قاعدة رمات دافيد وبلدات محيطة بمرج ابن عامر".

بدورها، نقلت إذاعة "الإسرائيلي" عن مصدر بالشاباك قوله، إنه "تم تعطيل نظام الملاحة GPS في تل أبيب الكبرى لدواع أمنية متعلقة بالمسيرة".