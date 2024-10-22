حصيلة ضحايا غارات "إسرائيلية" على غزة منذ فجر اليوم

وقالت المصادر بحسب وسائل إعلام دولية، إن "63 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع منذ فجر اليوم 50 منهم شمالي القطاع".

وأضافت تلك الوسائل أن "7 شهداء ومصابين في قصف استهدف منزلا في العجارمة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.