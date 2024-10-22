قصف "إسرائيلي" يستهدف مدرسة نازحين شمال غزة

استهدف قصف "إسرائيلي"، مساء الثلاثاء، مدرسة نازحين شمال قطاع .

وقالت وسائل إعلام دولية، "استشهاد 7 أشخاص وإصابة فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وكانت مصادر طبية في كشفت، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة ضحايا غارات "إسرائيلية" على القطاع منذ فجر اليوم.

وقالت المصادر بحسب وسائل إعلام دولية، إن "63 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع منذ فجر اليوم 50 منهم شمالي القطاع".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.