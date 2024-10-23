الأمم المتحدة بشأن غزة: مستويات مروعة من الموت

وقال المتحدث باسم الأمم حق، "هناك مستويات مروعة من والإصابات والدمار في شمال غزة".

وأضاف "شركاؤنا على الأرض يفيدون بأن محطتين للمياه في شمال توقفتا عن العمل بسبب نقص الوقود".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.