حصيلة ضحايا العملية "الإسرائيلية" شمال غزة

كشف مصدر طبي في قطاع غزة، عن حصيلة ضحايا العملية "الإسرائيلية" شمال القطاع.

وقال بحسب قناة "الجزيرة"، إن "820 شهيدا في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على جباليا وشمال قطاع منذ 20 يوما".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.