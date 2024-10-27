غزة.. 100 ألف شخص يعيشون حصاراً شمال القطاع

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع بصل، "أكثر من 100 ألف فلسطيني في مناطق جباليا وبيت وبيت لاهيا يتعرضون لحصار وقصف إسرائيلي".

وأضاف أن "الاحتلال يقتل كل من يحاول تقديم الخدمة إلى أهالي شمالي قطاع وهناك الكثير من الناس لا نعرف عنهم شيئا".

ولفت بصل الى أن "الاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقي في شمالي قطاع غزة"، كاشفا أنه "منذ 22 يوما لم يتم دخول قطرة ماء أو خبز إلى شمالي قطاع غزة"، متسائلا "أين الدولي مما يجري في شمالي قطاع غزة".