صفارات الإنذار تدوي في "الجليل الأعلى"

دوت صفارات الإنذار تدوي في الأعلى"، مع أنباء عن رشقة صاروخية من .​

وقالت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت في إصبع بعد رصد إطلاق صواريخ".

كما قالت القناة 12 "الإسرائيلية"، "تم رصد إطلاق 10 صواريخ تجاه ومنظومة الدفاع اعترضت بعضها".



من جهتها، قالت وسائل إعلام دولية، إنه "تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب باتجاه موقع إسرائيلي في الأعلى".