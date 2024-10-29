مجزرة جديدة في بيت لاهيا شمالي غزة

شهدت بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مجزرة جديدة باستهداف ثلاثة منازل.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن "الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في بيت لاهيا"، مشددا على أن "محافظة شمال باتت بلا طبية".

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "10 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".



وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.