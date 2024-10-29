واشنطن تتحدث عن الضغط على "إسرائيل" لإنهاء الحرب

وقالت الخارجية، "مستمرون في محاولة الضغط على بشأن ضرورة إنهاء الحرب".

وأضافت "سنواصل العمل مع الوسيطين وقطر لإيجاد طريق للمضي قدما وإنهاء الحرب"، مشددة بالقول "سنواصل العمل مع الشركاء في أنحاء المنطقة والعالم لتقديم خطة لما بعد الحرب".

وكان القيادي في حماس أبو زهري قال، اليوم الثلاثاء، إن الحركة منفتحة على أي مقترحات تنهي العدوان على قطاع .